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Afyonkarahisar'da asayiş

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da asayiş

Afyonkarahisar'da motosikletli polis ekipleri, kentte asayiş uygulaması yaptı.

Afyonkarahisar'da motosikletli polis ekipleri, kentte asayiş uygulaması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri, Milli Birlik ile Tuna caddelerinde yaptığı kontrollerde durumundan şüphelendiği Ö.F.Y'nin üzerinden ruhsatsız tabanca ile durdurulan bir araçta İ.S. ile İ.Y'nin üst aramasında bir miktar metamfetamin ele geçirdi.

Ekipler, 3 şüpheli hakkında adli işlem yaptı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Karahisar Güncel Haberler

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