Afyonkarahisar'da asayiş - Haberler

Afyonkarahisar'da kayıp olarak aranan genç kız bulundu.

Kentte, dün Ş.D, 13 yaşındaki kızı A.B.Ö'nün eve gelmemesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusuna bulundu.

Sosyal medya üzerinden de bazı gruplara kızı için kayıp ilanı veren anne Ş.D'nin paylaşımını gören bir vatandaş A.B.Ö'nün Burmalı Mahallesi'nde gördü.

Vatandaşın ihbarını değerlendiren polis ekipleri, A.B.Ö'yü buldu.

Motosikletli polis ekipleri ruhsatsız tabanca ile tüfek ele geçirdi

Afyonkarahisar'da aracında ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirilen kişiye adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri, devriye görevi esnasında şüphe üzerine bir aracı durdu.

Ekipler, araçta yaptığı ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 13 fişek ile 7 mermi ele geçirildi.

Polis, H.Ç, hakkında adli işlem yaptı.