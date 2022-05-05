Afyonkarahisar'da asayiş

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çalınan römorku jandarma ekipleri buldu.

İlçeye bağlı Kızılcaköyü'nde park halinde bulunan traktör römorkunun çalınması üzerine jandarmaya ihbarda bulunuldu.

Jandarma ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından römorkun, Hocalar ilçesine bağlı Devlethan köyünde olduğunu tespit etti.

Çalınan römorku merada bulan Hocalar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahibi A.H'ye teslim etti.

Ekipler, hırsızların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Dinar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı???????

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir kişi, gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bir adrese düzenlediği operasyonda 99 gram metamfetamin ele geçirdi.

Şüpheli M.K, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.