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Afyonkarahisar'da asayiş

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da asayiş

Afyonkarahisar'da otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan sürücü gözaltına alındı.

KÜTAHYA (AA) - Afyonkarahisar'da otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar- Kütahya kara yolunda uygulama noktasında durdurduğu otomobilde 400 gram metamfetamin ele geçirdi.

Ekipler, sürücü H.K'yı "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.

Bolvadin'de firari hükümlü yakalandı

Bolvadin'de hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kaymaz Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu M.B'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan M.B yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Narkotik, Kütahya, Güncel, Haberler

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