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Afyonkarahisar'da asayiş

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da asayiş

Afyonkarahisar'da hakkında 5 yıl 18 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Afyonkarahisar'da hakkında 5 yıl 18 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler hakkında 5 yıl 18 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y'yi Karaman Mahallesi'ndeki adresinde gözaltına aldı.

Hükümlünün emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Motosikletli polis timleri bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirdi

İl Emniyet Müdürlüğü motosikleti polis timleri, Afyonkarahisar - İzmir kara yolu Bölge Trafik Denetleme Şubesi önünde yaptığı uygulamada durdurduğu bir araçta arama yaptı.

Ekipler, araçta ruhsatsız tabanca ile 623 mermi ele geçirdi.

Sürücü H.A, hakkında adli işlem yapıldı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Asayiş, Polis, Güncel, Haberler

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