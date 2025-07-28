Afyonkarahisar'da Arazöz ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Afyonkarahisar'da bir arazöz ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Afyonkarahisar'da arazöz ve otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
G.G. idaresindeki 32 EZ 161 plakalı Isparta Orman Müdürlüğüne ait arazöz, Kolaylı Kavşağı'nda N.Ç'nin kullandığı 03 YA 443 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü N.Ç. ile aynı araçta bulunan 4 kişi kentteki farklı hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel