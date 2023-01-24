Afyonkarahisar'da araziye uyuşturucu atıp kaçan 2 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Afyonkarahisar'da uyuşturucuyu araziye atıp kaçtıkları görülen 2 şüpheli yakalandı. Afyonkarahisar'da uyuşturucuyu araziye atıp kaçtıkları görülen 2 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Işıklar beldesinde devriye görevi sırasında şüpheli hareketler sergileyen M.A.L. ile E.Ü'yü takiğ etti. Bunu farkeden şüpheliler ellerindeki gazete kağıdına sarılı uyuşturucuyu araziye atarak kaçtı. Jandarma ekiplerince yakalanan şüphelilerin üst aramasında ise 14 sentetik hap ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler M.A.L. ile E.Ü, hakkında adli işlem başlatıldı. Kaynak: AA / Güncel Karahisar Jandarma Güncel Haberler

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