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Afyonkarahisar'da arazide bulunan el bombası imha edildi

Afyonkarahisar'da arazide bulunan el bombası imha edildi

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'da bir kişinin hayvan otlatırken bulduğu el bombası uzman ekip tarafından fünyeyle patlatıldı.

Afyonkarahisar'da bir kişinin hayvan otlatırken bulduğu el bombası uzman ekip tarafından fünyeyle patlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Kışlacık Mahallesi'nde arazide hayvan otlatan M.K, (62) el bombası gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı bomba imha ekibi geldi.

Kurtuluş Savaşı yıllarından kaldığı değerlendirilen ve İngiliz menşeli olduğu tespit edilen el bombası, alınan çevre güvenliğinin ardından fünyeyle kontrollü patlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Karahisar Güncel Haberler

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