Afyonkarahisar'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 1 Ölü
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Tartışma sonucu 68 yaşındaki bir kişi, 43 yaşındaki M.S.U'yu tabancayla vurdu.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Yolkonak köyünde yaşayan Ü.A. (68) ile S.A. (38), arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan M.S.U'yla (43) tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ü.A., tabancayla M.S.U'yu vurup öldürdü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri, şüpheliler Ü.A. ile S.A'yı gözaltına aldı.
M.S.U'nun cesedi ise Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel