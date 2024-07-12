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Afyonkarahisar'da aranan kadın 13 yıl 11 ay hapis cezasıyla yakalandı

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Afyonkarahisar'da aranması bulunan bir kadın, 13 yıl 11 ay hapis cezasıyla yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, G.Ö. isimli kadın evinde yakalandı ve ayrıca bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da 13 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ö. yakalandı.

G.Ö'nün bulunduğu evde, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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