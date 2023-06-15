Afyonkarahisar'da Aranan 7 Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından çeşitli suçlardan farklı hapis cezaları ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada 7 kişi yakalandı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından çeşitli suçlardan farklı hapis cezaları ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada 7 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Farklı birimlerinden destek verdiği operasyonda 18 ekip 40 personel görev aldı. Operasyonda çeşitli suçlarda hapis cezaları ile aranan O.K., E.G., C.S., A.T., C.Ş., Y.Ö. ve S.S., isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken, operasyonda ayrıca mahkeme kararı ile aranan M.K. ve S.A., isimli şahıslarda ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR