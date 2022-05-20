Afyonkarahisar'da aranan 6 hükümlü yakalandı - Haberler

Afyonkarahisar'da aranan 6 hükümlü yakalandı
AA - Arif Yavuz - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü, yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü, yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "basit yaralama", "hırsızlık", "dolandırıcılık", "kasten yaralama" ve benzeri suçlardan aranan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 6 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Arif Yavuz - Güncel