Afyonkarahisar'da aranan 6 hükümlü yakalandı - Haberler

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Afyonkarahisar'da aranan 6 hükümlü yakalandı

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da aranan 6 hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "basit yaralama", "hırsızlık", "dolandırıcılık", "kasten yaralama" ve benzeri suçlardan aranan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 6 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Karahisar, Güncel, Haberler

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