Afyonkarahisar'da aranan 5 kişi yakalandı
Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan arama kaydı olan 5 kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca, evden ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen bir şüpheli de gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan arama kaydı olan 5 kişi yakalanarak, cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte, araması bulunanların yakalanması için çalışma başlattı.
Polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 kişiyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlüler, cezaevine teslim edildi.
Hırsızlık şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'da evden ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güvenevler, Marulcu, Fakıpaşa ve Dairecep Mahallelerinde evden ve iş yerinden hırsızlık şikayetleri üzerine çalışma başlattı.
Ekipler,yaptığı incelemede hırsızlık şüphelisi C.P.K'yi gözaltına aldı.