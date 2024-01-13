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Afyonkarahisar'da Aranan 20 Kişiden 11'i Cezaevine Teslim Edildi

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Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 20 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 kişi cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan arama kaydı olduğu için yakalanan 20 kişiden 11'i cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, araması bulunanların yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda çeşitli suçlardan araması bulunan 20 kişiyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi cezaevine teslim edildi, 9'u serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'da polis ekipleri denetim yaptı

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, Hıdırlık mevkisi ile Karşıyaka Mahallesi'ndeki denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tabanca ele geçirdi.

Ekipler, tabanca sahibi iki kişiye işlem yaptı.

İhsaniye'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

İhsaniye'de uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede durdurduğu otomobilde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Araçtaki B.U, A. L. ile G.D'ye adli işlem uyguladı.

Kaynak: AA / Güncel

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