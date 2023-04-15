Afyonkarahisar'da aracında uyuşturucu madde bulunan 2 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'da araçlarında uyuşturucu madde bulunan 2 kişi yakalandı.

Kentte vatandaşlar Dumlupınar Mahallesi Kadınana Caddesi'nde 03 SE 026 plakalı araç içerisinde iki kişinin uyuduğu ihbarında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, araçta 17 suç kaydı olan M.D'nin bel kısmında ruhsatsız tabanca ve tabancanın şarjör kısmında 9 fişek, 12 suç kaydı olan O.P'nin üst aramasında da bıçak ele geçirildi.

Araçta yapılan aramada, tabanca ve şarjöründe 2 fişek, balta, 14 parça içime hazır metamfetamin, 5 parça extacy, bir parça peçeteye emdirilmiş şekilde bonzai, içime hazır esrar, skunk, bir paket uyuşturucu madde içiminde kullanılan çarşaf, bir uyuşturucu içiminde kullanılan nargile, 6 hap bulunan 2 tablet bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.