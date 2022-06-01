Afyonkarahisar'da aracında 6 milyon 800 bin makaron ele geçirilen sürücü tutuklandı - Haberler

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Afyonkarahisar'da aracında 6 milyon 800 bin makaron ele geçirilen sürücü tutuklandı

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da aracında 6 milyon 800 bin makaron ele geçirilen sürücü tutuklandı

Afyonkarahisar'da aracında 6 milyon 800 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Afyonkarahisar'da aracında 6 milyon 800 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Konya kara yolundaki köprülü kavşakta şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

Polis ekipleri, tır ve dorsesinde 6 milyon 800 bin gümrük kaçağı makaron buldu.

Gözaltına alınan sürücü S.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Karahisar Sigara Güncel Haberler

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