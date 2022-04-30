Afyonkarahisar'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Afyonkarahisar'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Afyonkarahisar'da apartmanın 5'inci katında çıkan yangın hasara yol açtı.

Afyonkarahisar'da apartmanın 5'inci katında çıkan yangın hasara yol açtı.

Cumhuriyet Mahallesi Ambaryolu üzerinde bulunan apartmanın 5'inci katındaki balkonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, binanın çatısına sıçradı.

Yangını fark eden apartman sakinleri durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle apartman dairesinde ve çatısında hasar oluştu.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi, Karahisar, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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