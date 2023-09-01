Afyonkarahisar'da Ambulansın Lastikleri Kesildi

Afyonkarahisar'da Emirdağ ilçesindeki 112 Acil Servis İstasyonunda park halinde bulunan bir ambulansın lastikleri kesildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da 112 Acil Servis İstasyonunda park halinde bulunan ambulansın lastikleri kesildi.

İlginç olay, Emirdağ ilçesindeki 2 numaralı 112 Acil Servis İstasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece istasyonun önünde park halinde bulunan 03 AAE 464 ambulansın 4 lastiği birden kesici aletle kesildi. Sabah nöbete gelen acil servis ekibi aracın lastiklerini kesik bir şekilde görünce polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri detaylı bir inceleme yaparak çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını aldı. Ambulans, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak lastiklerinin değiştirilmesi ise araç servisine götürüldü.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR