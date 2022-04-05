Afyonkarahisar'da ambulansın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler

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Afyonkarahisar'da ambulansın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

AA - Canan Tükelay - Güncel
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Afyonkarahisar'da ambulansın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde ambulansın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde ambulansın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ramazan Ç., (55) idaresindeki 03 UN 232 plakalı ambulans, Köroğlu Belinde devrildi.

Kazada, sürücüsü Ramazan Ç., ile İsmail S. (40) yaralandı.

Yaralılar, İscehisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Canan Tükelay - Güncel

Karahisar, Ambulans, Köroğlu, Güncel, Haberler

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