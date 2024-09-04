Afyonkarahisar'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 2'si Ağır 5 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

H.S. (39) idaresindeki 03 BG 966 plakalı ambulans, Bolvadin-Çobanlar kara yolunun 11. kilometresinde 03 ANG 611 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, ambulans sürücüsü ile araçtaki hemşireler Ö.T. (39), S.T. (26) ve otomobildeki A.T. (65) ile Y.T. (20) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan A.T. ile Y.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.