Afyonkarahisar'da altgeçitte mahsur kalan 4 araç çekici yardımıyla kurtarıldı

Afyonkarahisar'da sağanak nedeniyle altgeçitte mahsur kalan 4 araç, çekici yardımıyla çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi'ndeki Atatürk Altgeçidinde biriken yağmur suları içinde 4 araç mahsur kaldı.

Sürücüler, araçlarını kendi imkanları ve çekici yardımıyla çıkardı.

Bir sürücü de eşini kurtarmak için büyük fedakarlık gösterdi.

Kentte sağanak nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Öte yandan Afyonkarahisar Belediyesi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin sağanak nedeniyle baskın oluşturduğu ev ve iş yerlerinde su tahliyesi başlattığı bildirildi.