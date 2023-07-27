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Afyonkarahisar'da alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi tabanca ile vuran şahıs tutuklandı

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'ın Sülün beldesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. M.Y. adlı şahıs, ruhsatsız tabancayla M.K. ve H.K.'ya ateş açarak ikisini de yaraladı. Olayın ardından kaçan M.Y. jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

Afyonkarahisar'da alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi tabanca ile vurun şahıs tutuklandı.

Olay, merkeze bağlı Sülün beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y. (38) beldedeki kıraathanede alacak meselesi nedeniyle M.K. (47) ve H.K. (32) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y., yanındaki ruhsatsız tabancayla M.K. ve H.K.'nın üzerine ateş açtı. Yaralanan şahıslar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri ise kaçan M.Y.'yi birkaç saatlik bir çalışma sonrası yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karahisar Jandarma Sülün Güncel Haberler

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