Afyonkarahisar'da alacak verecek kavgası: 3 yaralı

Afyonkarahisar'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. İddiaya göre, Gazi Mahallesi 549 Sokak üzerinde D.Y (20) ile F.A (27) arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.A ile A.Y tabancayla vuruldu. Kavga sırasında yoldan geçen E.S (58) isimli kadıncda ayağına isabet eden saçmalar ile yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Olay sonrası polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, açılan ateşte park halindeki 3 aracın da zarar gördüğü belirlendi.