Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da alacak meselesinden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'da alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada tabancayla 2 kişiyi yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınan M.Y, adliyeye sevk edildi ve sulh ceza hakimliği tarafından 'kasten yaralama' suçlamasıyla tutuklandı. Kavgada yaralanan M.K. ve H.K. ise hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da alacak meselesinden çıkan kavgada tabancayla 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan M.Y, adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

M.Y, Sülün beldesindeki kıraathanede alacak meselesi nedeniyle dün çıkan kavgada, M.K. (47) ve H.K'yi (32) ruhsatsız tabancayla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title