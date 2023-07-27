Afyonkarahisar'da alacak meselesinden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada tabancayla 2 kişiyi yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınan M.Y, adliyeye sevk edildi ve sulh ceza hakimliği tarafından 'kasten yaralama' suçlamasıyla tutuklandı. Kavgada yaralanan M.K. ve H.K. ise hastaneye kaldırıldı.