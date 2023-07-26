Afyonkarahisar'da alacak meselesinden çıkan kavgada 2 kişi tabancayla yaralandı
Güncel Haberler
Afyonkarahisar'da bir kıraathanede alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada M.Y. isimli şahıs, ruhsatsız tabancayla M.K. ve H.K'yi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Jandarma ekipleri kaçan zanlıyı yakaladı.
Afyonkarahisar'da alacak meselesinden çıkan kavgada tabancayla yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, M.Y. (38), Sülün beldesindeki kıraathanede alacak meselesi nedeniyle tartıştığı M.K. (47) ve H.K'yi (32) ruhsatsız tabancayla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan M.K. ve H.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri, kaçan zanlıyı kısa sürede yakaladı.
M.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.