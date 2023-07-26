Afyonkarahisar'da alacak meselesinden çıkan kavgada 2 kişi tabancayla yaralandı

Afyonkarahisar'da bir kıraathanede alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada M.Y. isimli şahıs, ruhsatsız tabancayla M.K. ve H.K'yi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Jandarma ekipleri kaçan zanlıyı yakaladı.