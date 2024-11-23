Afyonkarahisar'da Akaryakıt İstasyonunda Yangın Çıktı

Afyonkarahisar'da bir akaryakıt istasyonunun arka kısmındaki depoda çıkan yangın hasara neden oldu.

Afyonkarahisar - Ankara kara yolunun 5. kilometresinde bir akaryakıt istasyonun arka kısmındaki depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, hasar oluştu.