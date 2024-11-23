Afyonkarahisar'da Akaryakıt İstasyonunda Yangın Çıktı
Afyonkarahisar - Ankara kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunun arka kısmında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve olayda hasar oluştu.
Afyonkarahisar'da bir akaryakıt istasyonunun arka kısmındaki depoda çıkan yangın hasara neden oldu.
Afyonkarahisar - Ankara kara yolunun 5. kilometresinde bir akaryakıt istasyonun arka kısmındaki depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, hasar oluştu.