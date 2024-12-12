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AK Parti'den Afyonkarahisar Belediyesi'ne Afiş Tepkisi

AK Parti'den Afyonkarahisar Belediyesi'ne Afiş Tepkisi
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Afyonkarahisar'da AK Parti İl Başkanlığı, 14 Aralık'ta yapılacak olan 8. Olağan Kongrenin duyurusunu yapan afişlerin CHP'li belediye zabıtaları tarafından toplatılmasına tepki gösterdi. AK Parti, bu eylemi demokrasiye bir saldırı olarak nitelendirirken, belediye ise afişlerin izinsiz asıldığını belirtti.

Afyonkarahisar'da AK Parti İl Başkanlığı, 14 Aralık'ta yapılacak 8. Olağan Kongrenin duyurusunun yapıldığı afişlerin belediye zabıtalarınca toplatılmasına tepki gösterdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 14 Aralık 2024 Cumartesi saat 13: 00'da gerçekleştirecekleri 8. Olağan İl Kongresinin duyurusunu yapmak amacıyla şehrin farklı noktalarına afişlerin asıldığı belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı afişlerle Afyonkarahisarlıların kongreye davet edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak, bugün öğrendiğimiz üzere, CHP'li Afyonkarahisar Belediyesi talimatıyla bu afişler zabıtalar eliyle toplatılmaya başlanmıştır. Bu eylem, doğrudan milletimizin iradesine ve demokrasiye yapılmış bir saldırıdır. Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızın fotoğrafının yer aldığı afişlere yönelik bu saygısızlık, siyasi husumetin geldiği tehlikeli boyutu açıkça ortaya koymaktadır. Demokrasiye inancı olan hiçbir yönetim böyle bir rezilliğe imza atamaz. Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızın fotoğrafının yer aldığı afişlerin keyfi bir şekilde sökülmesi kabul edilemez. Bu skandal, tek parti zihniyetinin çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir."

Açıklamada, sürecin sonuna kadar takipçisi olunacağı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Demokrasiye inanan herkesin bu haksızlığa karşı çıkacağına da inancımız tamdır. Türkiye Cumhuriyeti, CHP zihniyetinin vesayetçi anlayışına teslim olmayacak kadar güçlü bir demokrasidir. Afyonkarahisarlılar müsterih olsun. Milli iradenin temsilcisi olan AK Parti, hizmet yolculuğundan asla geri adım atmayacaktır. Milli iradenin sesi olan Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hizmet yolculuğumuz güçlü şekilde devam edecektir."

Belediyeden, "yazılı izin" alınmadı açıklaması

Afyonkarahisar Belediyesinden yapılan açıklamada ise şunlar paylaşıldı:

"Belediyemizin sorumluluğunda olan meydanlara, parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki duvar ve alanlara tarafımızdan açık ve yazılı izin olmaksızın bez afişler asılmıştır. 5326 Kabahatler Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince; açık ve yazılı izin alınmaksızın, belediyemizin sorumluluk alanında bulunan yerlere asılan bez afişler, belediyemiz zabıta ekiplerince toplatılmaktadır. Hiçbir siyasi parti, sivil toplum örgütüne karşı ön yargımız olmamakla birlikte; kanunlar, kurallar, bu tarz iş ve işlemlerde devlet terbiyesi gereğince kimse belediyeyi yok sayamaz. Belediyemizin bu konulardaki tavrı vatan, bayrak ve Atatürk ile ilgili sorunu olmayan herkese eşit mesafededir."

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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