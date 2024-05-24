Afyonkarahisar'da Aile ve Dini Rehberlik Merkezi açıldı

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "Aile ve Dini Rehberlik Merkezi"nin açılışını gerçekleştirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda, Dumlupınar Mahallesi'ndeki Diler İş Merkezi'nde hayırsever iş insanı Hulusi Diler tarafından İl Müftülüğüne bağışlanan iki bölüm, "Aile ve Dini Rehberlik Merkezi"ne dönüştürüldü.

Merkezin açılışında konuşan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, ailenin önemine değinerek, herkesin sığınacak limanı olduğunu söyledi.

Hayatta insanların kafalarında oluşacak soru işaretlerinin cevaplanabileceği merkezin Afyonkarahisar'a hayırlı olmasını temennisinde bulunan Yiğitbaşı, "Dini hayatımızda bizler nasıl yol alırsak aile içinde huzuru, sevgiyi ve muhabbeti daha diri tutabiliriz. Bunların cevabını buradaki görevlilerimiz bizlere verecek. İnşallah, bu merkezimizin sonuna kadar dolup taşmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Dr. Elif Arslan da Türkiye genelinde 509 noktada Aile ve Dini Rehberlik Merkezinin hizmet verdiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Yiğitbaşı, Diler'e plaket takdim etti, daha sonra merkezin açılışını gerçekleştirdi.