Afyonkarahisar'da Aile Katliamı: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da M.M.T., çocuğunu görmek için gittiği eski kayınpederinin evinde çıkan tartışmada pompalı tüfekle ateş açarak eski eşi, annesi, babası ve anneannesi öldürdü. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR'da M.M.T., çocuğunu görmek için gittiği eski kayınpederinin evinde katliam yaptı. Ziyaret sırasında çıkan tartışmada M.M.T.'nın pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu eski eşi, annesi, babası ve anneannesi hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay saat 23.00 sıralarında Afyonkarahisar merkeze bağlı Çağırbağ beldesi Uğur mahallesinde meydana geldi. Yaklaşık 3 yıl önce boşandığı Havva Şenol'un beldede bulunan baba evine giden M.M.T., çocuğunu görmek istedi. Ancak ziyaret sırasında taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmaya aile üyeleri de dahil olunca M.M.T., evin bahçe girişinde eski eşi Havva Şenol, babası Adem Şenol, annesi Cemile Şenol ve anneanne Emine Tanış'a pompalı tüfekle art arda ateş açtı. M.M.T., aile üyelerine yaklaşık 10 el ateş ederek kaçtı.

Saçmaların isabet ettiği 4 kişi kanlar içerisinde yere yığılırken, silah sesleri nedeniyle çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı oldukları belirlenen aynı aileden 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen 4 kişi hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri ise olayın yaşandığı evin önünde detaylı inceleme yaptı. Yapılan araştırmada 10 adet boş kartuş bulundu. Jandarma, cinayet şüphelisi M.M.T.?nin yakalanması için çalışma başlattı.

Boşanan çiftin, çocuk velayetinden dolayı televizyon programına katıldıkları da ortaya çıktı. (DHA)