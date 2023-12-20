Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Aile Katliamı: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Abone Ol

Afyonkarahisar'da M.M.T., çocuğunu görmek için gittiği eski kayınpederinin evinde çıkan tartışmada pompalı tüfekle ateş açarak eski eşi, annesi, babası ve anneannesi öldürdü. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR'da M.M.T., çocuğunu görmek için gittiği eski kayınpederinin evinde katliam yaptı. Ziyaret sırasında çıkan tartışmada M.M.T.'nın pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu eski eşi, annesi, babası ve anneannesi hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay saat 23.00 sıralarında Afyonkarahisar merkeze bağlı Çağırbağ beldesi Uğur mahallesinde meydana geldi. Yaklaşık 3 yıl önce boşandığı Havva Şenol'un beldede bulunan baba evine giden M.M.T., çocuğunu görmek istedi. Ancak ziyaret sırasında taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmaya aile üyeleri de dahil olunca M.M.T., evin bahçe girişinde eski eşi Havva Şenol, babası Adem Şenol, annesi Cemile Şenol ve anneanne Emine Tanış'a pompalı tüfekle art arda ateş açtı. M.M.T., aile üyelerine yaklaşık 10 el ateş ederek kaçtı.

Saçmaların isabet ettiği 4 kişi kanlar içerisinde yere yığılırken, silah sesleri nedeniyle çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı oldukları belirlenen aynı aileden 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen 4 kişi hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri ise olayın yaşandığı evin önünde detaylı inceleme yaptı. Yapılan araştırmada 10 adet boş kartuş bulundu. Jandarma, cinayet şüphelisi M.M.T.?nin yakalanması için çalışma başlattı.

Boşanan çiftin, çocuk velayetinden dolayı televizyon programına katıldıkları da ortaya çıktı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Olaylar Aile İçi Şiddet Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Louisiana chicken tarifi! MasterChef Louisiana chicken nasıl yapılır? Huraideu chicken tarifi! MasterChef Huraideu chicken nasıl yapılır? Buffalo Wing tarifi! MasterChef Buffalo Wing nasıl yapılır? Tavuk kanat ızgara tarifi! MasterChef Tavuk kanat ızgara nasıl yapılır? Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 20 Aralık 2023 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 20 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 20 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 20 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Icardi ile Wanda Nara ayrılıyor mu? 20 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 20 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 20 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 20 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title