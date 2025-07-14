Afyonkarahisar'da Ağaçlık Alanda Yangın Söndürüldü

Afyonkarahisar'da Ağaçlık Alanda Yangın Söndürüldü
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Afyonkarahisar'da Hıdırlık tepesi yakınlarındaki ağaçlık alanda çıkan yangına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Afyonkarahisar'da ağaçlık alanda çıkan ot yangını söndürüldü.

Kent merkezinde Hıdırlık tepesi diye adlandırılan bölgedeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleriyle Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
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