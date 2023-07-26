Afyonkarahisar'da ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Afyonkarahisar'da çam ve badem ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı.

Afyonkarahisar'da çam ve badem ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı.

Kent merkezindeki Hıdırlık Mesire Alanı'nın engebeli ve yüksek kısımlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.