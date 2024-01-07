Afyonkarahisar'da ağaç keserken hayatını kaybeden genç
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir genç, kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kestiği ağacın altında kalan genç hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yolkonak köyünde Hakan Aktuğ (22) testereyle kestiği ağacın altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Aktuğ, sağlık ekiplerince Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aktuğ, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.