Afyonkarahisar'da Afetlerde UMKE Fotoğraf Sergisi Açıldı
Afyonkarahisar'da Ulusal UMKE Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, UMKE ekiplerinin afetlerdeki çalışmalarının yer aldığı bir fotoğraf sergisi açıldı. Ziyaretçilere çeşitli tanıtımlar ve ilk yardım farkındalık eğitimi verildi.
Afyonkarahisar'da Ulusal UMKE Haftası dolayısıyla "Afetlerde UMKE Fotoğraf Sergisi" açıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kentteki bir AVM'de Ulusal UMKE Haftasında fotoğraf sergisi ve tanıtım etkinliği düzenlendi.
Sergide, UMKE ekiplerinin afet ve acil durumlarda yürüttüğü özverili çalışmalar, çeşitli fotoğraflarla ziyaretçilere sunuldu.
Öte yandan kurulan stantta ziyaretçilere, yaşama yol verme kampanyası, fermuar sistemi uygulaması, ilk yardım farkındalık eğitimi, UMKE tanıtımı, 112 Acil Sağlık Hizmetleri tanıtımı yapıldı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel