Afyonkarahisar'da Afet Farkındalık Eğitimi Düzenlendi

Afyonkarahisar'da Ulusal UMKE Haftası dolayısıyla "Afet Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ve Afet Koordinatörlüğü personeli ve gönüllüleri, kurumda Ulusal UMKE Haftası dolayısıyla kentteki bir grup otizmli çocuk ve aileleriyle bir araya geldi.

Burada çocuklara ve ailelerine, "Afet Farkındalık Eğitimi" ile UMKE ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri konusunda bilgi verildi.

Eğitimin ardından çocuklar, UMKE personeli ve gönüllülerine çiçek takdim etti.

Programın ardından çocuklara da pasta ikram edildi.