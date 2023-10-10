Afyonkarahisar'da 9 Ayda 710 Operasyonda 38 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

AFYONKARAHİSAR'da jandarma ve polisin yılın 9 aylık döneminde yaptığı operasyonlar hakkında bilgiler veren Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, 710 operasyonda yaklaşık 38 kilogram ve 230 bin adedin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildiğini, 186 şüphelinin de tutuklandığını söyledi.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, İl Jandarma Komutanlığı'nda 2023 yılı genel asayiş toplantısı gerçekleştirdi. İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan ile birlikte basın mensuplarına açıklama yapan Vali Yiğitbaşı, 2023 yılında polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş operasyonlarını anlattı. Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar genelinde 1 Ocak- 4 Ekim tarihleri arasında 18 bin 664 genel asayiş olayı meydana geldiğini belirterek, Bu olayların aydınlatılma oranı yüzde 91'dir. Motosikletli polis timlerimizin suç önleme faaliyetleri kapsamında yaptıkları uygulamalarda MPTS (Mobil Plaka Tanıma Sistemi) ile 9 bin 596 sorgu yapılmış. 17 bin 904 şahıs, 8 bin 787 araç sorgulanmış, aranan 24 şahıs yakalanarak adli mercilere intikal ettirilmiştir. 2023 yılının 9 ayında arama kaydı bulunan 3 bin 999 şahıs yakalanmış, 583 şahıs tutuklanmıştır dedi.

'710 OPERASYON 186 TUTUKLAMA'

Vali Yiğitbaşı, uyuşturucu operasyonları hakkında bilgiler aktardı. Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce 1 Ocak- 4 Ekim tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 710 operasyonda yaklaşık 38 kilogram uyuşturucu madde ile 230 binin üzerinde sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Bunun yanında 5 bin kök kenevir yakalandı. Operasyonlarda 186 zanlı tutuklanmıştır. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2023 yılı başında başlayıp yaklaşık 5 ay süren çalışmalar sonucunda, mayıs ayında yapılan planlı operasyonda 814 personelin katılımı ile şüpheli şahısların 94'ü tutuklanmıştır diye konuştu.

'31 MİLYON DOLDURULMUŞ MAKARON'

Afyonkarahisar'da yapılan diğer çalışmalarda ele geçirilen, motorin, makaron, tarihi eserler hakkında da bilgi veren Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce 1 Ocak- 4 Ekim tarihleri arasında 13 bin 61 litre motorin, 31 milyon adet doldurulmuş makaron, 2 bin 328 tarihi eser niteliği taşıyan obje, 4 bine yakın sikke, 218 litre kaçak alkol, 9 bin 500 gümrük kaçağı emtia, 32 tabanca ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğümüzce Türkiye geneli eş zamanlı olarak yapılan KAFES Operasyonu kapsamında 'nitelikli yağma' suçuna yönelik 6 Ekim 2023 tarihinde yakalanan 4 şüpheli şahıs, 9 Ekim 2023 günü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanmışlardır dedi. (DHA)