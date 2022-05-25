Afyonkarahisar'da 8. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu - Haberler

Afyonkarahisar'da 8. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu başladı.

Bir termal otelde başlayan sempozyumda konuşan Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Özcan Bör, Türkiye'de bir çok ilde çocuk hematolojisi toplantılarını, kongreleri ve sempozyumları yaptıklarını belirtti.

Bör, bu yıl Büyük Zafer'in 100. nedeniyle Afyonkarahisar'ı seçtiklerini ifade etti.

Vali Yardımcısı Ömer Tekeş de Afyonkarahisar'ın son zamanlarda ciddi bir atılım yapmaya başladığını söyledi.

Bu sempozyumların sayısının daha da artacağını ifade eden Tekeş, "Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin (AFSÜ) adı daha çok duyulur. Ülkede pediatrik hematoloji ve pediatrik kemik iliği nakliyle görev yapan tüm bilim insanlarını, hekimlerini ve bu konuda çalışan sektör çalışanlarını bir araya getiren böyle bir organizasyonda bulunmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

AFSÜ'nün pediatrik hematolojinin de ayrı bir bölüm olduğunu anımsatan Tekeş, şunları söyledi:

"Buna rağmen kemik iliği nakli dahil tüm çocukluk çağı tanı ve kanser hastalıklarının takibinin ve tedavisinin yapıldığı AFSÜ Çocuk Hematoloji Bilim Dalının ev sahipliğinde düzenleniyor olması hem üniversite adına hem de il adına büyük bir gurur kaynağıdır. Sağlık ve kongre turizminde merkez olmasına çok büyük bir katkı sağlayacak."

AFSÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı Başkanı ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Eker de bir konuşma yaptı.

Sempozyumun 28 Mayıs'ta sona ereceği bildirildi.