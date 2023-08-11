Afyonkarahisar'da 8 motosiklet trafikten men edildi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen denetimde 8 motosiklet trafikten men edildi. Denetimlerde plakasız, ehliyetsiz olarak araç kullanan ve abart egzozlar ile çevreye rahatsızlık verdikleri belirlenen sürücülere 7 bin 603 TL para cezası kesildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen denetimde 8 motosiklet trafikten men edildi.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından Dişli ve Özburun beldelerinde motosiklet sürücülerine yönelik trafik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde plakasız, ehliyetsiz olarak araç kullanan ve abart egzozlar ile çevreye rahatsızlık verdikleri belirlenen 8 motosiklet trafikten men edilirken, sürücülere 7 bin 603 TL para cezası kesildi. - AFYONKARAHİSAR