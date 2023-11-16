Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili iddianame hazırlandı

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz temmuz ayında meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı. Tutuklu sanık Berat K. hakkında iddianame hazırlandı ve 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Kazayla ilgili soruşturma tamamlandı ve sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı katliam gibi kazayla ilgili iddianame hazırlandı

Tutuklu sanık Berat K. hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istedi

Ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan sürücü, kendisini, "Hiçbir şekilde telefon veya başka bir şeyle ilgilenmedim, kaza anında normal sesle müzik dinliyorduk" sözleriyle savundu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da geçtiğimiz temmuz ayında yaşanan ve 1'i çocuk 8 kişinin ölümü, 12 kişinin yaralanması ile sonuçlanan trafik kazası sonrası açılan soruşturma tamamlandı. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, tutuklu sürücünün ehliyetsiz olduğu, araç kullanırken hiçbir şekilde telefon veya başka bir şeyle ilgilenmediğini ve kaza anında normal sesle müzik dinlediği belirtti.

Kaza, Çay ilçesi çıkışında geçtiğimiz 22 Temmuz 2023'de meydana geldi. Berat K. idaresindeki 03 M 5906 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki şarampole düşüp, ardından ağaçlara çarparak devrildi. Kazada çalıştıkları kiraz bahçesinden dönen tarım işçileri Salih Akkuş, Ünal Can Akkuş, Güllüzar Balamut, Menekşe Cingöz, Neriman Turguteli, Huriye Köker, Perihan Bayar ve Aysun Çetin ölürken, 12 kişi de yaralandı. Kazanın ardından Bolvadin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma çerçevesinde hazırlanan iddianame Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Hazırlanan iddianamede, sürücünün hataları ve ihmali olduğu belirtildi. İddianamede sürücü, tutuklu sanık Berat K. hakkında, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sanığın üst sınıf ehliyetle ilgili bir başvurusunun olmadığı ortaya çıktı

İddianameye giren kaza sonrası tespit tutanağında, sanığın, trafikte şerit değiştirmesinin kusurlu görüldüğü, sevk ve idare hatasıyla dikkatsizliği, tedbirsizliği ve kurallara aykırı davranışlarıyla kazanın oluşmasına sebebiyet verdiği belirtildi. Ayrıca sanık Berat K.'nin ehliyet alabilmek için 5 Nisan 2023'te Çay Asliye Hukuk Mahkemesine açmış olduğu "yaş düzeltme" davası neticesinde 1 Ocak 2006 olan doğum tarihinin 10 Ağustos 2004 olarak değiştirdiği aktarılan iddianamede, 24 Nisan 2023'te B sınıfı ehliyet için geçerli sertifikasının olduğu, ancak bu sertifikayı sürücü belgesine dönüştürmediği aktarıldı. Berat K.'nin kazaya karışan minibüsü kullanabilmek için ise 'D1' sınıfı ehliyetle ilgili herhangi bir müracaatının olmadığından idari para cezası uygulandığı kaydedilen iddianamede, Berat K.'nın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi sonucu ehliyetsiz şekilde sevk ve idaresindeki minibüsle kaza yaptığı aktarıldı.

"Araç kullanırken hiçbir şekilde telefon veya başka bir şeyle ilgilenmedim"

Savcılık ifadesinde, başına darbe aldığı için yaşananları hatırlamadığını kaydeden Berat K., "Aracım 15 kişilikti. Ayakta kalan yolcular için aracın ayak kısımlarına tabure koyup oturtarak taşıdık. Kiraz toplama sonrası aracı dönüş yolunda ben kullandım. Kaza sırasında başımdan darbe aldığım için kaza anını ve sonrasını hatırlamıyorum. Kazanın nasıl olduğunu bilmiyorum. Araç kullanırken hiçbir şekilde telefon veya başka bir şeyle ilgilenmedim, kaza anında normal sesle müzik dinliyorduk" dedi.

"Oturduğu koltuktan geriye doğru birden gerilerek derin bir nefes almaya başladı"

Kazada iki çocuğu yaşamını yitiren ve kendisi de yaralanan Şöhret Akkuş ise iddianameye giren ifadesinde şunları söyledi:

"Birkaç yıldır aynı araçla tarlaya işçi taşınıyordu. Berat K.'nin ehliyetinin olmadığını bilmiyordum. Berat K., oturduğu koltuktan geriye doğru birden gerilerek derin bir nefes almaya başladı. Hemen akabinde aracımız savrularak şarampole yuvarlandı."

Öte yandan, iddianamenin kabul edilmesi ile mahkemenin önümüzdeki günlerde başlayacağı kaydedildi.