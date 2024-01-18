Afyonkarahisar'da 8 bin boş, 3 bin 600 içi doldurulmuş makaron ele geçirildi
Afyonkarahisar'da yapılan bir operasyonda, bir iş yerinde yapılan aramada 8 bin boş makaron ve 3 bin 600 içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Ayrıca, operasyonda 18 elektronik sigara, 25 elektronik sigara likiti, 8 kilogram nargile tütünü ve 11 kilogram kıyılmış tütün de bulundu. Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Afyonkarahisar'da 8 bin boş, 3 bin 600 içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, bir iş yerinde arama yapıldı.
Yapılan aramada 8 bin boş makaron 3 bin 600 içi doldurulmuş makaron, 18 elektronik sigara, 25 elektronik sigara likiti, 8 kilogram nargile tütünü ve 11 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli M.F.C. hakkında adli işlem yapıldı.