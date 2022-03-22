Afyonkarahisar'da 8 bin 692 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

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Afyonkarahisar'da 8 bin 692 paket kaçak sigara ele geçirildi

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da 8 bin 692 paket kaçak sigara ele geçirildi

Afyonkarahisar'da 8 bin 692 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da 8 bin 692 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte bazı belde ve köylerde kaçak sigara satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı araştırmada yasa dışı yollarla kaçak sigara temin eden şüphelilerin A.T. ile M.T olduğu belirlendi.

Dedektör köpek ile şüphelilerin kentteki adresleri ile araçlarındaki aramalarda, 8 bin 692 paket kaçak sigara, 44 paket kaçak çay, 3 paket kaçak kahve ile 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan A.T ile M.T'nin jandarmada işlemleri sürüyor.

AA / Arif Yavuz - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Sigara, Karahisar, Güncel, Haberler

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