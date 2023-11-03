Afyonkarahisar'da 787 bin 500 makaron ele geçirildi
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Afyonkarahisar'da durdurulan bir tırda 787 bin 500 makaron ele geçirildi ve 2 şüpheliye adli işlem uygulandı. Ayrıca Afyonkarahisar'da 'Reflektör Tak Görünür Ol Projesi' kapsamında traktör sürücülerine bilgilendirme yapıldı ve 15 traktör römorkuna yeni reflektör takıldı.
Afyonkarahisar'da 787 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen tırdaki 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kent merkezinde durdurduğu bir tırda 787 bin 500 makaron ele geçirdi.
Ekipler, tırdaki İ.M. ile A.M'ye adli işlem uyguladı.
Afyonkarahisar'da "Reflektör Tak Görünür Ol Projesi" yapıldı
Afyonkarahisar'ın Çayırbağ beldesinde "Reflektör Tak Görünür Ol Projesi" uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, proje kapsamında beldede durdurulan traktör sürücülerine bilgilendirme yaptı.
Ekipler, 15 traktör römorkuna da yeni reflektör taktı.