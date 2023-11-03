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Afyonkarahisar'da 787 bin 500 makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar'da durdurulan bir tırda 787 bin 500 makaron ele geçirildi ve 2 şüpheliye adli işlem uygulandı. Ayrıca Afyonkarahisar'da 'Reflektör Tak Görünür Ol Projesi' kapsamında traktör sürücülerine bilgilendirme yapıldı ve 15 traktör römorkuna yeni reflektör takıldı.