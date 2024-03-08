Afyonkarahisar'da 75 sikke ile 31 obje ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da 75 sikke ile 31 obje ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.Ö'nün adresinde yaptığı aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 75 sikke ile 31 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ö, emniyete götürüldü.