Afyonkarahisar'da 7 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Afyonkarahisar'da 7 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, söndürüldü.

Kasımpaşa Mahallesi'nde 7 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatte söndürdüğü yangında, binanın çatısında hasar meydana geldi.