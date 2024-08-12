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Afyonkarahisar'da 7 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

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Kasımpaşa Mahallesi'nde 7 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatte söndürdüğü yangında, binanın çatısında hasar meydana geldi.

Afyonkarahisar'da 7 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, söndürüldü.

Kasımpaşa Mahallesi'nde 7 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatte söndürdüğü yangında, binanın çatısında hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Kasımpaşa İtfaiye Olay İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

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