Afyonkarahisar'da 7 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Kasımpaşa Mahallesi'nde 7 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatte söndürdüğü yangında, binanın çatısında hasar meydana geldi.
Afyonkarahisar'da 7 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, söndürüldü.
Kasımpaşa Mahallesi'nde 7 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatte söndürdüğü yangında, binanın çatısında hasar meydana geldi.