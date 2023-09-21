Afyonkarahisar'da 685 Bin TL Değerinde Yapı Malzemesi Çalındı

Afyonkarahisar'da özel bir şirkete ait depoya giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler maddi değeri yaklaşık 685 bin TL olan yapı malzemelerini çaldı. Hırsızların yakalanması için polise başvuran işletme sahibi Turgut Aka (55), 'Özellikle hafif ve parası yüksek olan sıhhi tesisat, batarya grupları, vana grupları, toplanmış götürülmüş' dedi.

Afyonkarahisar'da özel bir şirkete ait depoya giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler maddi değeri yaklaşık 685 bin TL olan yapı malzemelerini çaldı. Hırsızların yakalanması için polise başvuran işletme sahibi Turgut Aka (55), "Özellikle hafif ve parası yüksek olan sıhhi tesisat, batarya grupları, vana grupları, toplanmış götürülmüş" dedi.

Güvenevler Mahallesi'nde yapı malzemeleri deposu bulunan Turgut Aka, 19 Eylül Salı günü saat 11.00 sıralarında iş yerine gittiğinde, bir camın kırık olduğunu fark etti. İçeri girdiğinde çeşme bataryaları ve vana ürünlerinden oluşan grubun yerinde olmadığını gören Aka, hırsızlık yapıldığını anlayınca polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, depo ve çevresinde araştırma yaptı. Turgut Aka'nın ifadesi doğrultusunda çoğunluğu çeşme bataryası ve vanalardan oluşan yaklaşık 685 bin TL'lik malzemenin çalındığını belirleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

Turgut Aka, hırsızlıkla ilgili gazetecilere açıklama yaptı. Depoda hırsızlık olayını tespit ettiklerini söyleyen Turgut Aka, "Bazen 3- 4 gün gelmiyorum, bazen de aynı gün içerisinde 3- 4 defa geldiğim oluyor. Ben geldiğimde depoya bir baktım ki üst cam kırılmış ama zaman zaman bu bölgede özellikle sarhoşlar oluyor, zevkine cam kırıyorlar. İlk öyle bir şey zannettim. Ama biraz dolaşınca depoya girilmiş, özellikle hafif ve parası yüksek olan sıhhi tesisat, batarya grupları, vana grupları, toplanmış götürülmüş. İşte bunda banyo bataryası, evye bataryası, lavabo bataryası gibi aç kapalar, çamaşır muslukları, ek parçaları, yarım parmak, üç çeyrek, bir, bir çeyrek gibi vana gurupları şiber, stop, vana gibi, küresel vana gibi bu tür şeyleri keşfetmiş depo içerisinde, bunları alıp götürmüş" dedi. Deponun 6 metre yüksekliğinde olduğunu ve üst kısımdaki bir camdan içeriye girildiğini belirlediklerini anlatan Turgut Aka, "Arkada bir sürgülü kapı açılarak oradan malzemelerin tahliyesi sağlanmış. Sahipata Polis Karakolu'na şikayette bulundum, ifademizi verdik. Olay yeri incelemesi yapıldı. İşletmemde 685 bin TL gibi bir ürün çalınmış, bu şekilde bir tespitimiz oldu" diye konuştu. (DHA)