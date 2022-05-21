AFYONKARAHİSAR'DA 645 BİN DOLDURULMUŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Haberler

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AFYONKARAHİSAR'DA 645 BİN DOLDURULMUŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AFYONKARAHİSAR'da şüphe üzerine durdurulan araçta 645 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

AFYONKARAHİSAR'da şüphe üzerine durdurulan araçta 645 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il merkezinde yaptığı yol uygulamasında içerisinde H.Y.'nin bulunduğu araç şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramada 645 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan H.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Tragger, Güncel, Haberler

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