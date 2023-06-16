Afyonkarahisar'da 620 bin TL'lik dolandırıcılık operasyonu

Afyonkarahisar'da bir şahsı araç satışı üzerinden 620 bin TL dolandırdıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da bir şahsı araç satışı üzerinden 620 bin TL dolandırdıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B., isimli şahıs online bir alışveriş sitesindeki satılık hafif ticari araç ilanı veren Sefer isimli bir kişiyle telefonda görüştü. Fiyatta anlaşılması sonrası Sefer, kendisinin Şırnak'ta görevli askeri personel olduğunu ve izin alamadığı gerekçesiyle araç satışını vekalet yoluyla H.M'nin yapacağını M.B'ye iletti. Daha sonra H.M., araç satışı için M.B., ile buluştu. Ardından notere giden H.M., Sefer isimli şahsın verdiği banka hesap numarasına 620 bin TL gönderdi. H.M., araç sahibinin kendisinin olduğunu ve hesabına para gelmediğini söylemesi üzerine M.B., dolandırıldığını anladı. Bunun üzerine M.B., polise başvurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliğine giderek şikayette bulunan M.B.'nin, U.U.'ya ait banka hesap numarasına gönderdiği paraya bloke konuldu. Dolandırıcılığı yaptığı belirlenen U.U., F.D., ile V.S., Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - AFYONKARAHİSAR