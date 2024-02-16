Afyonkarahisar'da 62 bin 300 makaron ile 58 kilogram tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da 62 bin 300 makaron ile 58 kilograma tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayırbağ beldesinde kaçak tütün mamülleri satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, savcılık izniyle belirlenen adreste yaptığı aramada, 62 bin 300 makaron ile 58 kilogram tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli İ.K. hakkında adli işlem uygulandı.