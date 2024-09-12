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Afyonkarahisar'da 6. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali Başlıyor

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Afyonkarahisar'ın zengin mutfağını ve kültürel mirasını aktarmak amacıyla düzenlenecek olan 6. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali'nin basın tanıtımı yapıldı. Festival kapsamında Afyon lokumuyla Guinness Dünya Rekor denemesi de gerçekleştirilecek.

Afyonkarahisar'ın zengin mutfağını ve kültürel mirasını aktarmak amacıyla 27-29 eylül tarihleri arasında kentte düzenlenecek 6. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali'nin basın tanıtımı gerçekleştirildi.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen tanıtım töreninde konuşma yapan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentin Türkiye'nin üç gastronomi şehrinden biri olduğunu söyledi.

Yiğitbaşı, kentin sahip olduğu farklı potansiyeller bulunduğunu dile getirerek, "Bizler bunları inşallah gastronomi alanında da üçüncül olarak nasıl daha iyi tanıtırız bütün kurumlarımızla birlikte elimizden geldiğince her yıl bir sonraki yıla daha da fazlasıyla aktararak anlatmaya gayret edeceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Burcu Köksal da festivalde sergileyecekleri lezzetlerin sadece bir yemek değil içlerinde taşıdıkları mirasın bir parçası olacağını ifade etti.

Köksal, "Festival kapsamında meşhur Afyon lokumunun değerini ve pazar payını artırmak için bu yıl ilk kez Guinness Dünya Rekor denemesine imza atacağız. Festivalin ilk günü Uzun Çarşı'da Cumhuriyet'in 101. yılı nedeniyle tam 101 metre uzunluğunda Afyon lokumu yaparak dünyanın en uzun lokumu kategorisinde Guinness Dünya Rekorlar kitabına şehri dahil edeceğiz." dedi.

Aşçılar Federasyonu Başkanı Hamza Kalkan da "Afyonkarahisar, tarih boyunca zengin mutfak kültürüyle dikkat çeken bir şehir olmuştur. Geleneksel lezzetlerimizden coğrafi işaretli ürünlerimize kadar bu zenginlikleri hem yerli hem de yabancı misafirlere tanıtmanın gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

3 gün sürecek festivalin ikinci gününde sanatçı Ümit Besen ve Pamela sahne alacak ve şehre gelen misafirler Afyonkarahisar'ın zengin tarihine ve kültürüne tanıklık edecek.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel

Gastronomi Festival Turizm Dünya Afyon

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