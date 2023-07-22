Afyonkarahisar'da 6 kişinin öldüğü trafik kazası

6 kişinin öldüğü kazayla ilgili gördü tanığı konuştu: "Altta cenazeler vardı, çektik çıkardık"

"Olay yerine geldiğimizde çoğunluğu kadın olan yolcuların hepsi üstü üste yığılmıştı"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 6 kişinin öldüğü 8 kişinin de yaraladığı trafik kazasında olayın görgü tanığı yaşanan dehşeti, "Biz bahçede çalışıyorduk, ses duyduk ve geldik. Olay yerine geldiğimizde çoğunluğu kadın olan yolcuların hepsi üstü üste yığılmıştı. Altta cenazeler vardı, çektik çıkardık bizde" sözleri ile anlattı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan ve çoğunluğunu tarım işçilerinin oluşturduğu minibüs şarampole girip ağaçlara çarparak durdu. Korkunç kazada 6 kişi yaşamını yitirirken 8 kişi de yaralandı.

Kaza, Çay ilçesi çıkışında meydana geldi. B.K., idaresindeki 03 M 5906 plakalı şehir işçi minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen Bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki şarampole girip ardından ağaçlara çarparak devrildi. Can pazarının kurulduğu kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda polis, jandarma, AFAD ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri adeta zamana karşı bir yarış başlatırken, kazada yaralanan 8 kişi hızlı bir şekilde ambulanslar ile Çay ve Bolvadin Devlet hastanelerinde kaldırıldı. Yapılan incelemelerde ismini tespit edilemeyen 6 kişinin ise yaşamını yitirdiği belirlendi.

"Biz bahçede çalışıyorduk, ses duyduk ve geldik"

Kazanın görgü tanıklarından Turgut Öztürk, kaza esnasında büyük bir gürültü duyduklarını ifade ederek, "Biz bahçede çalışıyorduk, ses duyduk ve geldik. Olay yerine geldiğimizde çoğunluğu kadın olan yolcuların hepsi üstü üste yığılmıştı. Altta cenazeler vardı, çektik çıkardık bizde. Yaralıları da ambulanslara bindirdik. 7 ceset çıkarttık. Arabanın altında daha vardı, dolmuş kalabalıktı. Sultandağı'ndan vişne, kiraz toplama gelen tarım işçileriydi bu kişiler" diye konuştu.

Öte yandan, kazada yaralanan şahıslarının Çay ve Bolvadin Devlet Hastaneleri önündeki gergin bekleyişleri ise devam ediyor.