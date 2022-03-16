Afyonkarahisar'da 6 bin 600 makaron ele geçirildi - Haberler

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Afyonkarahisar'da 6 bin 600 makaron ele geçirildi

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da 6 bin 600 makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar'da bir adreste ve araçta 6 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da bir adreste ve araçta 6 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte gümrük kaçağı tütün satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bir adreste ve araçta yaptığı aramada, 3 bin 800 dolu, 2 bin 800 boş makaron ile 300 gram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Operasyonda, yakalanan İ.Ç'ye adli işlem yapıldı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Sigara, Tütün, Güncel, Haberler

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